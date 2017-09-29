ОБСЕ планирует укрепить антитеррористическое подразделение

ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. ОБСЕ будет укреплять свое антитеррористическое подразделение, заявил действующий председатель организации министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

По его словам, государства-члены организации "могут многому научиться вдруг у друга, чтобы более эффективно бороться с этим бедствием (терроризмом)".

"Одновременно мы в ОБСЕ можем сделать важнейший вклад в эту борьбу. У нас имеется отдел по борьбе с терроризмом, и мы должны укрепить работу этого подразделения. Я готов поспособствовать этому и призываю вас последовать моему примеру",- сказал он, выступая на специальном заседании постоянного совета организации на тему борьбы с радикализацией и насильственным экстремизмом.

В свою очередь спецпредставитель австрийского председательства по этим же направлениям Петер Нойман, который в пятницу представляет совету сводный доклад о положении в данной сфере, рекомендовал секретариату ОБСЕ расширить свою деятельность, "чтобы в конечном счете ОБСЕ превратилась в организацию, международный узел передовой практики, которая может быть позаимствована другими государствами в области противодействия экстремизму".

"Таким образом, будет создана динамичная площадка, на который будет наращиваться потенциал в этой области",- добавил он. Нойман также уверен, что странам-членам ОБСЕ необходимо перестать "обвинять друг друга и искать причины терроризма на территориях других государств".