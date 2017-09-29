Песков заявил, что Путин и Эрдоган обсудили референдум в Курдистане

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Анкаре. 28 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Анкаре. 28 сентября 2017

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсуждал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом референдум о независимости автономии Иракский Курдистан в русле неизменной и четкой позиции России по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Ранее Эрдоган по итогам переговоров заявил, что Москва и Анкара поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии и назвал курдский референдум "большой ошибкой".

"Нет, я лишь хочу напомнить вам слова, сказанные вчера на пресс-конференции президентом Путиным, что наша позиция в отношении Курдистана хорошо известна, она последовательна и она была четко сформулирована в недавнем соответствующем заявлении Министерства иностранных дел. Об этом сказал президент Путин вчера вечером, в русле этого обсуждение и проходило", — ответил Песков на просьбу подробнее остановиться на обсуждении референдума о независимости Курдистана.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.