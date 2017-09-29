Песков: Россия заинтересована в поддержании диалога с Саудовской Аравией

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Кремль рассчитывает, что предстоящий визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву даст импульс развитию двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главная наша надежда заключается в том, что этот визит придаст новый мощный импульс для развития двусторонних отношений, потому что потенциал наших отношений гораздо богаче, чем ситуация де-факто, и мы хотим всячески развивать наш диалог", — сказал Песков журналистам на вопрос об ожиданиях от визита короля и на просьбу оценить, появились ли признаки сближения позиций Москвы и Эр-Рияда по поводу кризиса в Сирии и будущего ее президента Башара Асада.

"Саудовская Аравия — это страна, которая играет важнейшую роль в арабских делах и межарабских делах, это один из лидеров арабского мира, поэтому, безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации в регионе Ближнего Востока и в Сирии в частности", — отметил Песков.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что король Саудовской Аравии посетит Москву 4-7 октября. По его словам, запланирована встреча Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным, к подписанию готовится пакет документов. Песков подтвердил, что визит произойдет в первой декаде октября, его подготовка вступила в финальную стадию.