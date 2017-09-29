Опрос показал, как голосуют американцы на выборах

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Большинство граждан США уверены, что их соотечественники отправляются голосовать на выборы, не разобравшись до конца в положении дел, свидетельствуют данные опроса компании Rasmussen Reports.

Согласно его итогам, лишь 12% американцев считает, что большая часть граждан страны обладает достаточной информацией и голосует осознанно. При этом целых 76% уверены в обратном. Еще 12% респондентов не смогли определиться.

Примечательно, что по данным Rasmussen Reports, американские избиратели сомневаются в честности органов власти как на местном, так и на федеральном уровнях. При этом граждане США считают, что федеральное правительство намного сильнее охвачено коррупцией, чем органы управления на местах.