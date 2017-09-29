Эстонские консерваторы встретили участников саммита ЕС в Таллине свистом

ТАЛЛИН, 29 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Члены парламентской Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в пятницу проводят пикет против миграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель и Евросоюза в целом, встречая участников саммита ЕС по цифровым технологиям оглушительным свистом и плакатами.

В пятницу начинается саммит Евросоюза по цифровым технологиям, в котором участвуют руководители институтов Евросоюза, главы государств и правительств ЕС. Как сообщил ранее вице-председатель EKRE Мартин Хельме, цель пикета — "ясно и громко заявить" эстонским и европейским политикам, что квота Эстонии по приему беженцев "должна быть равна нулю". По его словам, "не должно сложиться впечатление, будто эстонский народ согласен с политикой Меркель".

Примерно два десятка пикетчиков со свистками встречают участников саммита, которые подъезжают к зданию центра "Котел культуры", где проходит мероприятие, оглушительным свистом и плакатами. Приезд участников саммита транслируется в прямом эфире пресс-службой председательства Эстонии в Совете ЕС.

EKRE является единственной парламентской партией Эстонии, последовательно выступающей против приезда в страну мигрантов из Северной Африки и с Ближнего Востока. Партия считает, что в предстоящий период председательства Эстонии в Совете ЕС правительство должно сосредоточиться на решении миграционного кризиса и на том, чтобы положить конец нелегальному пересечению границ, а также начать высылку прибывших в Европу иммигрантов.