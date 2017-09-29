Глава ЕП выступил против создания отдельного парламента для еврозоны

БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента Антонио Таяни выступает против создания отдельного парламента для еврозоны, об этом он сказал по приезде на "Цифровой саммит" глав государств ЕС в Таллине, трансляция которого ведется службами ЕС.

"Я не согласен с (идеей создания – ред.) парламента для еврозоны, потому что есть парламент Евросоюза, который является и парламентом еврозоны", — сказал он.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в середине сентября также отметил, что не считает необходимым создавать отдельный парламент для еврозоны, в которую сейчас входят 19 из 28 стран Евросоюза. Все ныне не участвующие в еврозоне страны ЕС (кроме двух), как ожидается, должны присоединиться к валютному блоку в будущем, но это возможно лишь при соответствии их экономик определенным критериям. Два государства, не пожелавшие вступать в будущем в еврозону, — это Дания и Великобритания. Последняя сейчас находится в процессе отделения от Евросоюза в целом.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в сентябре предложил создать парламент еврозоны. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в мае текущего года также выступал с инициативой создать такую структуру.