МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В России понимают важность налаживания двусторонних отношений с США и заинтересованы в писках путей их улучшения, заявил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев в пятницу на встрече с участниками российско-американской неправительственной группы "Дартмутский диалог".

Открывая встречу, Воробьев отметил, что подобные переговоры проходят уже второй раз. "Мы придаем большое значение этим встречам с влиятельными людьми, которые, надеюсь, относятся к отношениям России и США с безусловным пониманием", — сказал сенатор.

Он подчеркнул "заинтересованность в поисках путей улучшения наших отношений" и заявил, что российская сторона придает большое значение развитию межпарламентской связи, межпарламентского диалога, который сейчас, к сожалению, находится практически в нулевом состоянии".

Сопредседатель российской части "Дартмутского диалога", президент фонда "Мировая политика и ресурсы" Юрий Шафраник в свою очередь выразил удовлетворение в связи с тем, что эта переговорная площадка возобновила свою работу.

"Последние заседания в Вашингтоне и здесь (в Москве – ред.) показывают, что от перечисления проблем нам удается перейти к выработке возможных тем для сотрудничества", — сказал он.

По мнению эксперта, плохая новость состоит в том, что "мы пока нижнюю точку отрицательного периода отношений (РФ и США – ред.) еще не прошли", но российская и американская команды пытаются внести свою лепту в нормализацию отношений. По мнению Шафраника, сегодняшняя встреча — "серьезный знак, что Россия открыта для сотрудничества".