Санкции не смогли остановить развитие Севастополя, заявил губернатор

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Западные санкции не смогли остановить экономический рост Севастополя, заявил губернатор города Дмитрий Овсянников в интервью РИА Новости.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

"Город развивается без оглядки на санкции. Растет экономическая активность хозяйствующих субъектов, объем бюджетных и не бюджетных инвестиций. Это видно и по налоговым отчислениям, занятости, росту средней заработной платы. Санкциям не по силам остановить экономический рост Севастополя", — сказал Овсянников в интервью.

По его словам, к городу проявляют интерес иностранные компании, которые присутствуют и работают здесь, несмотря на санкции.