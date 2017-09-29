МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Хантсман не замечен среди "голубей", но и в первых рядах "ястребов" его не было, такое мнение выразил в связи с назначением посла российский сенатор Алексей Пушков.

Сенат США в четверг единогласно проголосовал за кандидатуру Хантсмана на пост посла США в РФ. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Хантсмана в сенат еще в середине июля.

"Среди "голубей" Хантсман не замечен, да в США они почти и не водятся. Но и в первых рядах "ястребов" его не было. Дипопыт есть. Will see (Посмотрим – ред.)", — написал он в своем Twitter.

Среди "голубей" Хантсман не замечен, да в США они почти и не водятся. Но и в первых рядах "ястребов" его не было. Дипопыт есть. Will see. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 сентября 2017 г.

Джон Хантсман уже был главой американской дипмиссии – в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005-2009 годах – губернатор штата Юта.

Москва ожидает, что с приездом нового посла США в Россию стороны начнут "разбирать завалы" проблем, накопившихся в двусторонних отношениях, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.