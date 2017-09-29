МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Хантсман не замечен среди "голубей", но и в первых рядах "ястребов" его не было, такое мнение выразил в связи с назначением посла российский сенатор Алексей Пушков.
"Среди "голубей" Хантсман не замечен, да в США они почти и не водятся. Но и в первых рядах "ястребов" его не было. Дипопыт есть. Will see (Посмотрим – ред.)", — написал он в своем Twitter.
Среди "голубей" Хантсман не замечен, да в США они почти и не водятся. Но и в первых рядах "ястребов" его не было. Дипопыт есть. Will see.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 сентября 2017 г.
Москва ожидает, что с приездом нового посла США в Россию стороны начнут "разбирать завалы" проблем, накопившихся в двусторонних отношениях, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.