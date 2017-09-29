Премьер Украины призвал сохранить память о трагедии Бабьего Яра

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что память о трагедии Бабьего Яра необходимо сохранить и передать следующему поколению, чтобы избежать ошибок прошлого.

Бабий Яр в Киеве — это историческое место, известное далеко за пределами Украины. С сентября 1941 года немецко-фашистскими военными и украинскими коллаборационистами во рву были расстреляны, по разным данным, до нескольких сотен тысяч человек — главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных.

"Сегодня мы вспоминаем жертв одной из самых страшных трагедий человечества — событий в Бабьем Яру… Наша обязанность — сохранить память о Бабьем Яре и передать ее следующим поколениям. Только память защищает от повторения ошибок прошлого", — написал Гройсман в пятницу на своей странице в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко назвал трагедиею Бабьего Яра общей прежде всего для еврейского и украинского народов. "Бабий Яр — одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост. Это наша общая трагедия", — написал он на своей странице в Facebook.