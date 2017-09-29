В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Ясиноватая в пятницу подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Где-то с 06.00 до 07.00 был обстрел. По улице Энгельса зафиксировано попадание пули в дом. Под обстрел попала также территория госпредприятия "Райавтодор", повреждено остекление в самом здании и в сторожевой", — сказал представитель администрации города.

По его словам, также под обстрел попала железнодорожная станция "Ясиноватая-пассажирская", повреждены два стеклопакета. В поселке Донецк-Северный повреждена крыша и стены здания ремонтно-экипировочного цеха. "По улицам Подъездная и Победы повреждена линия электропередачи, без электроснабжения осталось около 50 домов", — добавили в мэрии.

Город Ясиноватая с населением в 35 тысяч жителей и около 10 населенных пунктов Ясиноватского района в данный момент полностью контролируются ДНР. Всего район включает 47 населенных пунктов, большинство из которых находится под контролем украинских силовиков. Через город проходит автомобильная дорога Донецк-Харьков и железная дорога в Донецк, расстояние до которого по обоим направлениям — 12 километров. В городской черте находится Ясиноватский машиностроительный завод и железнодорожная станция. В километре от Ясиноватой находится Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения.

Следите за хроникой украинского кризиса >>