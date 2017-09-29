Аэропорт Каира проводит учения на случай ЧС с отключением электричества

КАИР, 29 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Администрация Каирского международного аэропорта проводит в пятницу учения на случай чрезвычайной ситуации с отключением электричества в аэропорту, пишет египетская газета "Аль-Вафд".
"Проводится испытание установленных недавно резервных генераторов электричества, которые будут немедленно автоматически задействованы в случае перебоев с электричеством", — сообщили источники.
Издание указывает, что первые испытания подтвердили нормальное функционирование резервной системы.
Каирский международный аэропорт полностью подготовился к возобновлению авиасообщения между Москвой и египетской столицей. Накануне источники в воздушной гавани сообщили РИА Новости, что аэропорт готов принимать и отправлять рейсы в Москву и ждет объявления даты возобновления авиасообщения, чтобы согласовать расписание рейсов.
Ожидается, что рейсы Аэрофлота будут принимать и отправлять из обновленного второго терминала аэропорта Каира.