Аэропорт Каира проводит учения на случай ЧС с отключением электричества

КАИР, 29 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Администрация Каирского международного аэропорта проводит в пятницу учения на случай чрезвычайной ситуации с отключением электричества в аэропорту, пишет египетская газета "Аль-Вафд".

По информации источников в воздушной гавани, в учениях участвуют все службы терминалов 2 и 3, а также "сезонного" терминала, откуда осуществляется транспортировка паломников в период хаджа.

"Проводится испытание установленных недавно резервных генераторов электричества, которые будут немедленно автоматически задействованы в случае перебоев с электричеством", — сообщили источники.

Издание указывает, что первые испытания подтвердили нормальное функционирование резервной системы.

Каирский международный аэропорт полностью подготовился к возобновлению авиасообщения между Москвой и египетской столицей. Накануне источники в воздушной гавани сообщили РИА Новости, что аэропорт готов принимать и отправлять рейсы в Москву и ждет объявления даты возобновления авиасообщения, чтобы согласовать расписание рейсов.

Ожидается, что рейсы Аэрофлота будут принимать и отправлять из обновленного второго терминала аэропорта Каира.