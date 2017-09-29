ООН отправила два автомобиля с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. ООН отправила в Донбасс два автомобиля с помощью для жителей неподконтрольных Киеву территорий, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали два грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области медицинские средства общим весом более 14 тонн", — говорится в сообщении.