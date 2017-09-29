В каирском аэропорту погрузчик столкнулся с машиной, есть пострадавшие

КАИР, 29 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Четверо рабочих службы погрузки багажа Каирского международного аэропорта пострадали в результате столкновения погрузчика с автомобилем в зоне взлетно-посадочной полосы аэропорта, сообщает египетская газета "Дустур" со ссылкой на источники в воздушной гавани.

По имеющейся информации, ДТП произошло накануне вечером из-за превышения скорости транспортными средствами.

Сообщается также, что обе машины принадлежали наземным службам авиакомпании EgyptAir, они столкнулись недалеко от "сезонного" терминала аэропорта, откуда обычно осуществляется транспортировка паломников во время хаджа. Пострадавшие с порезами и ушибами были доставлены в больницу авиакомпании. По данному факту проводится проверка.