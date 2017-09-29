ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен — РИА Новости. Посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман заявил, что считает частью Израиля еврейские поселения на землях, где палестинцы хотят построить собственное государство.

Высказывания дипломата диссонируют с традиционной позицией международного сообщества, которое называет поселенческую деятельность Израиля незаконной и возвело ее в ранг основного препятствия к урегулированию ближневосточного конфликта. В поселениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в аннексированном Восточном Иерусалиме живут порядка 600 тысяч израильтян, чье присутствие палестинцы воспринимают как часть политики Израиля по закреплению на занятых полвека назад территориях.

"Я считаю, что поселения являются частью Израиля… Их существование имеет под собой важные основания в смысле безопасности, значимо с национальной, исторической и религиозной точек зрения. Я думаю, что поселенцы считают себя израильтянами, и так же их видит Израиль", — сказал Фридман в интервью израильскому интернет-ресурсу Walla.

На вопрос, потребует ли ближневосточное урегулирование демонтажа хотя бы части поселений, Фридман ответил: "Подождите и увидите". Он выступил в защиту права Израиля сохранить за собой "значимую часть Западного берега", необходимую для выстраивания безопасных границ. Удивление местных комментаторов вызвали слова посла о том, что Израиль оккупирует лишь 2% Западного берега, тогда как по действующим договоренностям палестинцы имеют полное или частичное самоуправление только на 40% территории — в так называемых зонах А и B.

Фридман, верующий иудей, юрист без опыта дипломатической работы, деловой партнер и личный друг нынешнего президента США Дональда Трампа, известен идеологической близостью к правящему в Израиле правому лагерю. Пресса изначально отзывалась о нем как о защитнике и даже спонсоре еврейских поселений на оккупированных территориях, который не считает их развитие препятствием, а создание палестинского государства — необходимым условием регионального урегулирования.

Трамп в первые же дни своего правления объявил о намерении вплотную заняться ближневосточным миротворчеством, вернуть израильтян и палестинцев за стол переговоров после трех лет перерыва и помочь результативному завершению их диалога. Фридман предположил, что новая американская инициатива по израильско-палестинской проблеме будет сформулирована в ближайшие месяцы. "Но мы не привязываемся к каким-либо дедлайнам. Мы будем стараться, чтобы все было сделано правильно, а не быстро", — сказал он.