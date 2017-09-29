ООН, 29 сен — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя после слов американского представителя Никки Хейли призвал объективнее оценивать события в Мьянме и аккуратнее обращаться с понятиями геноцида и этнических чисток.

Ситуация на территории штата Ракхайн на западе Мьянмы, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Армия спасения рохинджа Аракана" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая в начале заседания СБ ООН, призвала "не бояться называть действия властей Мьянмы тем, чем они являются на самом деле: жестокой, последовательной кампанией по зачистке страны от этнического меньшинства".

"Призываем как вовлеченные стороны, так и внешних игроков к сдержанности и объективной оценке происходящих событий. Необходимо очень аккуратно обращаться с такими понятиями, как геноцид и этнические чистки. Важно сфокусироваться на практическом содействии правительствам Мьянмы и Бангладеш в поиске решения этой сложной и комплексной проблемы в духе равноправия и взаимоуважения", — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что РФ придерживается неизменной позиции о "безальтернативности решения существующих вооруженных проблем исключительно политическими средствами путем налаживания диалога между представителями всех национальностей и конфессий".

Постпред РФ назвал ситуацию неоднозначной и напомнил о свидетельствах причастности боевиков "Армии спасения рохинджа Аракана" (ARSA) к расправам над гражданским населением, в частности, "свидетельствах поджога террористами целых деревень" и "тайниках с созданными ими самодельными взрывными устройствами". "Эти данные подтверждают сделанные ранее заявления Нейпьидо (столица Мьянмы) о том, что инициаторы вспышки насилия … ставили перед собой задачу максимально увеличить своими действиями масштабы гуманитарной катастрофы, переложив при этом всю вину за нее на правительство", — подчеркнул Небензя.

Представитель России заявил о необходимости "прекратить любое насилие с любой стороны и разжигающую его риторику". "Нельзя допустить дальнейшую радикализацию в регионе, чем могут воспользоваться террористы и экстремисты, уже пытающиеся обосноваться в юго-восточной Азии", — отметил Небензя.