Теффт считает неправомерной критику посольства США со стороны МИД

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Посол США в РФ Джон Теффт считает неправомерной критику работы американского посольства со стороны российского МИД, посольство США в РФ делает все возможное, чтобы увеличить число выдаваемых виз для россиян, об этом он заявил в интервью "Коммерсанту".

"Я считаю, что она (критика со стороны МИД РФ – ред.) не очень обоснована", — сообщил он.

По его словам, посольство США в РФ делает все возможное, чтобы увеличить число выдаваемых виз для россиян.

"У нас в США очень строгие законы относительно безопасности, как вы знаете, возможно, наиболее строгие в мире. Наши сотрудники работают днем и ночью, чтобы выдавать как можно больше виз. Для российских студентов, которые поступают в американские вузы, для туристов, делегации России и журналистов для работы на ГА ООН в Нью-Йорке, мы все время улучшаем процесс. Так что заявление (официального представителя МИД РФ Марии Захаровой – ред.) неправомерно, у нас с Италией совсем разный набор требований", — сообщил он.