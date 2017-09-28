США не пытаются войти в "нормандский формат", заявил американский посол

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (394)

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. США не пытаются войти в "нормандский формат", но хотят помочь ФРГ, Франции, России и Украине с реализацией Минских договоренностей, заявил завершивший свою миссию в Москве американский посол Джон Теффт в интервью газете "Коммерсант".

Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины.

"Мне придали оптимизма переговоры между (бывшим – ред.) помощником госсекретаря США Викторией Нуланд и помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Это были консультации в поддержку "Нормандского формата". США не являются членами этой группы и не пытаются ими стать. Но мы пытаемся помочь немцам, французам, русским и украинцам с реализацией Минских договоренностей" — сказал Теффт.

"Мы знаем, что эти соглашения состоят из целого ряда положений, есть требования в сфере безопасности и политические пункты, которые накладывают обязательства на обе стороны конфликта. Наша цель – помочь им выйти на компромиссные решения, с тем, чтобы Минские договоренности не остались лишь на бумаге", — добавил он.