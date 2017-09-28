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В мире

Эйфелева башня приняла 300-миллионного посетителя

21:3828.09.2017
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© РИА Новости / Виктория ИвановаВ ожидании 300-миллионного посетителя Эйфелевой башни. 28 сентября 2017В ожидании 300-миллионного посетителя Эйфелевой башни. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова

ПАРИЖ, 28 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Одна из самых известных достопримечательностей Парижа и всей Франции — Эйфелева башня — празднует в четверг очередной этап своей жизни: число посетителей памятника достигло 300 миллионов человек.

История башни

Власти Франции, решившие отметить проведением Всемирной выставки 1889 года столетнюю годовщину Великой французской революции, предложили архитекторам поучаствовать в конкурсе проектов построек для выставки. Участие в отборе приняли более 100 человек. Среди них был и архитектор Густав Эйфель, предложивший макет башни, на создание которой его вдохновила миланская галерея итальянского короля Виктора Эммануила II. Этот проект бюро Эйфеля, впоследствии доработанный, стал победителем конкурса.

Эйфелева башня. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Часть лестницы Эйфелевой башни ушла с молотка более чем за 520 тысяч евро

Возведение "железной леди" (dame de fer) началось в 1887 году и заняло два года, два месяца и пять дней. Предполагалось, что конструкция неподалеку от набережной Сены не задержится в городе надолго и будет демонтирована через 20 лет после постройки, однако судьба распорядилась иначе.

Высота башни — 312 метров, вес — около 10 тысяч тонн. Цвет, в который выкрашена парижская красавица, запатентован и называется "коричневый эйфелевый".

© РИА Новости / Виктория ИвановаВ ожидании 300-миллионного посетителя Эйфелевой башни. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
В ожидании 300-миллионного посетителя Эйфелевой башни. 28 сентября 2017

Праздничное настроение

Отпраздновать новый этап жизни изящной француженки решили с размахом. Радость в серый парижский вечер привносят музыканты — на разных ярусах башни время от времени выступают джазовый ансамбль, трубачи, саксофонисты и флейтисты, чуть позже на первом ярусе будут выступать известные во Франции ди-джеи.

Уже с утра все гости могли поучаствовать в акции "300 миллионов СПАСИБО" — приклеив свою фотографию с башни на длинную, в 12 метров длиной, стену. Тем, кому не удалось оказаться у подножия творения Эйфеля в четверг, можно поучаствовать в конкурсе в социальной сети Facebook. Главный приз, как сообщили в компании-операторе башни Sete — "полная сюрпризов поездка в Париж".

Когда на город опустятся сумерки, башня блеснет новым "нарядом", облачившись в лучи светового шоу, специально подготовленного к торжеству. Пока же десятки прожекторов окутывают монумент жёлтым светом.

Эйфелева башня в Париже и ее реплики
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ настоящее время существует более 30 копий одной из самой узнаваемой постройки мира - Эйфелевой башни. В 2005 году в селе Париж, Нагайбакского района, Челябинской области, на свет появилась вышка сотовой связи, копия Эйфелевой башни, в масштабе 1 к 6. Строительство мини-двойника обошлось в 12 млн. рублей.Копия Эйфелевой башни в селе Париж Нагайбакского района
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В настоящее время существует более 30 копий одной из самой узнаваемой постройки мира - Эйфелевой башни. В 2005 году в селе Париж, Нагайбакского района, Челябинской области, на свет появилась вышка сотовой связи, копия Эйфелевой башни, в масштабе 1 к 6. Строительство мини-двойника обошлось в 12 млн. рублей.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ американском штате Невада, в городе Лас-Вегас, копия парижской башни является частью отеля и казино "Париж". Ее высота составляет 165 метров.Ночной клуб Drai's и казино Bally's
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В американском штате Невада, в городе Лас-Вегас, копия парижской башни является частью отеля и казино "Париж". Ее высота составляет 165 метров.
© East News / James Whitlow DelanoКопия Эйфелевой башни в парке "Окно в мир" (Window of the World) высотой в 108 метров находится в китайском городе Шэньчжэнь. На территории этого парка расположено около 130 репродукций знаменитых достопримечательностей со всего мира.Копия Эйфелевой башни в парке Окно в мир, Шэньчжэнь, Китай
© East News / James Whitlow Delano
Копия Эйфелевой башни в парке "Окно в мир" (Window of the World) высотой в 108 метров находится в китайском городе Шэньчжэнь. На территории этого парка расположено около 130 репродукций знаменитых достопримечательностей со всего мира.
© Flickr / かがみ～ Высота реплики Эйфелевой башни Нагоя ТиВи Тауэр (Nagoya TV Tower) в Японии составляет 180 метров, она была построена в 2003 году.Нагоя ТиВи Тауэр (Nagoya TV Tower) - копия Эйфелевой башни в Японии
© Flickr / かがみ～
Высота реплики Эйфелевой башни Нагоя ТиВи Тауэр (Nagoya TV Tower) в Японии составляет 180 метров, она была построена в 2003 году.
© East News / ExclusivepixНа окраине Ханчжоу, в районе Тяньдучэн, компания-застройщик Zhejiang Guangsha воссоздала центр Парижа с уменьшенной версией Эйфелевой башни ростом в 108 метров, а также копиями Триумфальной арки и Версаля. На главной площади городка - "Елисейских Полях" — в фонтанах, повторяющих фонтаны Люксембургского сада, журчит вода.Копия Эйфелевой башни на окраине Ханчжоу в районе Тяньдучэн, Китай
© East News / Exclusivepix
На окраине Ханчжоу, в районе Тяньдучэн, компания-застройщик Zhejiang Guangsha воссоздала центр Парижа с уменьшенной версией Эйфелевой башни ростом в 108 метров, а также копиями Триумфальной арки и Версаля. На главной площади городка - "Елисейских Полях" — в фонтанах, повторяющих фонтаны Люксембургского сада, журчит вода.
© Flickr / Matthew Kenwrick Токийская телебашня имеет высоту 333 метра, что на 13 метров больше, чем ее оригинал - Эйфелева башня в Париже. Копия башни в Токио - самая высокая стальная конструкция в мире. Ее строительство завершилось в 1958 году, она явилась символом возрождения Японии как экономической державы и служила для передачи теле- и радио сигналов.Токийская башня
© Flickr / Matthew Kenwrick
Токийская телебашня имеет высоту 333 метра, что на 13 метров больше, чем ее оригинал - Эйфелева башня в Париже. Копия башни в Токио - самая высокая стальная конструкция в мире. Ее строительство завершилось в 1958 году, она явилась символом возрождения Японии как экономической державы и служила для передачи теле- и радио сигналов.
© Flickr / paulmcdee В столице Чехии возвышается реплика Эйфелевой башни, называемая Петршинская башня, которая была построена всего за 5 месяцев, а спустя полвека была увеличена еще на полсотни метров.Петршинская башня в Праге
© Flickr / paulmcdee
В столице Чехии возвышается реплика Эйфелевой башни, называемая Петршинская башня, которая была построена всего за 5 месяцев, а спустя полвека была увеличена еще на полсотни метров.
© Flickr / Corentin Foucaut Эйфелева башня в Париже - всемирно известный символ Франции. В 2006 году на башне побывало 6 719 200 человек, а за всю её историю, до 31 декабря 2007, — 236 445 812 человек. Таким образом, башня является самой посещаемой и самой фотографируемой достопримечательностью мира.Эйфелева башня
© Flickr / Corentin Foucaut
Эйфелева башня в Париже - всемирно известный символ Франции. В 2006 году на башне побывало 6 719 200 человек, а за всю её историю, до 31 декабря 2007, — 236 445 812 человек. Таким образом, башня является самой посещаемой и самой фотографируемой достопримечательностью мира.
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Башня за забором

Едва ли можно сказать, что посетителей у башни в этот день значительно больше, чем в другие.

"Вы знаете, сегодня спокойно. Днём народу было много, а к вечеру поток подутих. Не больше, чем обычно", — подтвердила впечатление корреспондента РИА Новости одна из сотрудниц башни.

Туристка из Китая, стоящая в многометровой очереди за билетами, рассказала, что не знала о празднике, пока не приехала сюда. "Просто приехали, как запланировали. О том, что сегодня праздник, поняли, только увидев музыкантов и стену с фотографиями", — рассказала она.

Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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У Эйфелевой башни установят перегородки для предотвращения наездов на людей

Группа россиян, делающих фотографии у одной из опор башни, тоже ничего не знала о юбилейном посетителе. Показалось, что сам праздник не сильно заинтересовал их — они были озадачены подсчетом времени, которое придётся провести в ожидании подъема наверх.

Возможно, на численность гостей повлияли, среди прочего, усиленные меры безопасности — уже не меньше года "железную леди" окружают железные, но куда менее изящные, металлические заграждения, а для того, чтобы попасть непосредственно под башню, необходимо пройти досмотр. Стоять в очереди на вход полчаса, чтобы потом занять следующую, за билетами — ещё на 45 минут, готовы не все.

Ожидается, что к лету 2018 года на смену железным оградам придут прозрачные — из пуленепробиваемого стекла. Стеклянный трёхметровый "забор" городские власти решили установить в связи с остающейся чрезвычайно высокой угрозой терактов, подобных тем, которые уже пережили и Париж, и другие европейские города. Стоимость работ составит 30 миллионов евро.

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