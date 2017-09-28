Эйфелева башня приняла 300-миллионного посетителя

ПАРИЖ, 28 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Одна из самых известных достопримечательностей Парижа и всей Франции — Эйфелева башня — празднует в четверг очередной этап своей жизни: число посетителей памятника достигло 300 миллионов человек.

История башни



Власти Франции, решившие отметить проведением Всемирной выставки 1889 года столетнюю годовщину Великой французской революции, предложили архитекторам поучаствовать в конкурсе проектов построек для выставки. Участие в отборе приняли более 100 человек. Среди них был и архитектор Густав Эйфель, предложивший макет башни, на создание которой его вдохновила миланская галерея итальянского короля Виктора Эммануила II. Этот проект бюро Эйфеля, впоследствии доработанный, стал победителем конкурса.

Возведение "железной леди" (dame de fer) началось в 1887 году и заняло два года, два месяца и пять дней. Предполагалось, что конструкция неподалеку от набережной Сены не задержится в городе надолго и будет демонтирована через 20 лет после постройки, однако судьба распорядилась иначе.

Высота башни — 312 метров, вес — около 10 тысяч тонн. Цвет, в который выкрашена парижская красавица, запатентован и называется "коричневый эйфелевый".

Праздничное настроение



Отпраздновать новый этап жизни изящной француженки решили с размахом. Радость в серый парижский вечер привносят музыканты — на разных ярусах башни время от времени выступают джазовый ансамбль, трубачи, саксофонисты и флейтисты, чуть позже на первом ярусе будут выступать известные во Франции ди-джеи.

Уже с утра все гости могли поучаствовать в акции "300 миллионов СПАСИБО" — приклеив свою фотографию с башни на длинную, в 12 метров длиной, стену. Тем, кому не удалось оказаться у подножия творения Эйфеля в четверг, можно поучаствовать в конкурсе в социальной сети Facebook. Главный приз, как сообщили в компании-операторе башни Sete — "полная сюрпризов поездка в Париж".

Когда на город опустятся сумерки, башня блеснет новым "нарядом", облачившись в лучи светового шоу, специально подготовленного к торжеству. Пока же десятки прожекторов окутывают монумент жёлтым светом.

Башня за забором



Едва ли можно сказать, что посетителей у башни в этот день значительно больше, чем в другие.

"Вы знаете, сегодня спокойно. Днём народу было много, а к вечеру поток подутих. Не больше, чем обычно", — подтвердила впечатление корреспондента РИА Новости одна из сотрудниц башни.

Туристка из Китая, стоящая в многометровой очереди за билетами, рассказала, что не знала о празднике, пока не приехала сюда. "Просто приехали, как запланировали. О том, что сегодня праздник, поняли, только увидев музыкантов и стену с фотографиями", — рассказала она.

Группа россиян, делающих фотографии у одной из опор башни, тоже ничего не знала о юбилейном посетителе. Показалось, что сам праздник не сильно заинтересовал их — они были озадачены подсчетом времени, которое придётся провести в ожидании подъема наверх.

Возможно, на численность гостей повлияли, среди прочего, усиленные меры безопасности — уже не меньше года "железную леди" окружают железные, но куда менее изящные, металлические заграждения, а для того, чтобы попасть непосредственно под башню, необходимо пройти досмотр. Стоять в очереди на вход полчаса, чтобы потом занять следующую, за билетами — ещё на 45 минут, готовы не все.

Ожидается, что к лету 2018 года на смену железным оградам придут прозрачные — из пуленепробиваемого стекла. Стеклянный трёхметровый "забор" городские власти решили установить в связи с остающейся чрезвычайно высокой угрозой терактов, подобных тем, которые уже пережили и Париж, и другие европейские города. Стоимость работ составит 30 миллионов евро.