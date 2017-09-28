Хейли: США настаивают на проверках МАГАТЭ военных объектов Ирана

ООН, 28 сен — РИА Новости. США настаивают на проверках военных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), об этом заявила постпред страны при ООН Никки Хейли, раскритиковав Россию за то, что Москва, якобы, защищает Иран.

В американском постпредстве в четверг обратили внимание, что гендиректор МАГАТЭ в интервью агентству Reuters выступил за предоставление большей ясности по инспекциям так называемого положения "T" СВПД, которое запрещает деятельность по развитию ядерных взрывных устройств.

При этом агентство отмечает, что Россия возражает, что МАГАТЭ по соглашению может проверять эту деятельность. В миссии США также отметили сообщения СМИ о том, что Россия "не считает, что эти инспекции подпадают под мандат МАГАТЭ".

"Если соглашение по Ирану имеет какое-то значение, стороны должны иметь общее понимание его условий. Официальные лица Ирана уже заявили, что отказываются допустить инспекции на военные объекты, даже если МАГАТЭ говорит, что различий между военными и невоенными объектами быть не должно. Теперь кажется, что некоторые страны пытаются защитить Иран от больших инспекций. Без инспекций сделка с Ираном — пустое обещание", — заявила Хейли.