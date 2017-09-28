В США одобрили ужесточение санкций против Ирана и "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил два законопроекта, ужесточающие санкции против Ирана и ливанского движения "Хезболлах", поддерживаемого Тегераном.

Как сообщается на сайте комитета, один законопроект предусматривает поправки в уже действующий закон о финансовых санкциях за связи с движением "Хезболлах", которое причислено в США к террористическим организациям. Поправки ужесточают действующие санкции.

Другой законопроект предусматривает санкции за участие или причастность к действиям "Хезболлах" по использованию мирных жителей в качестве "живого щита".

В документе поясняется, что под этим понимается использование мирных жителей и военнопленных для предотвращения атак на боевиков и их военные объекты, включая склады с ракетами и цеха по производству этих ракет. Утверждается, что "Хезболлах" использовало такую тактику в том числе в 2006 году во время конфликта с Израилем.

Также указывается, что ракетный арсенал группировки составляет около 150 тысяч единиц, которые им предоставили власти Сирии и Ирана.

Согласно законопроекту, после его вступления в силу президент США должен будет в течение 120 дней передать конгрессу список лиц, которые используют мирных жителей в качестве живого щита, и тех, кто им помогает.

"Мы располагаем сообщениями о цехах по производству ракет в Ливане, которые действуют около мечетей, жилых домов, больниц и школ. Очевидно, что "Хезболлах" намерено увеличить использование мирных жителей Ливана в качестве беззащитного живого щита. Поэтому сегодня наш комитет принял меры против "Хезболлах" и ее покровителя — Ирана, одобрив законопроекты, которые закручивают гайки на финансовых операциях "Хезболлах" по всему миру", — говорится в заявлении главы комитета Эда Ройса.