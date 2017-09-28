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Лукашевич: закон "Об образовании" ущемит интересы русскоязычных в Украине

18:2628.09.2017
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© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕПостоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фотоПостоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕ

ВЕНА, 28 сен — РИА Новости. Новый украинский закон об образовании, ограничивающий использование языков национальных меньшинств в стране, нацелен на ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей страны, установление во многонациональном государстве моноэтнического языкового режима, уверен постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

На заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Лукашевич назвал "языковой зачисткой" украинский закон об образовании
"Несмотря на то, что в новом законе русский язык (как, впрочем, и другие языки) напрямую не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима. Данный шаг является очередным проявлением нетерпимости по отношению к представителям различных этнических групп", — заявил он в четверг на заседании постоянного совета организации.

Лукашевич добавил, что также принятие этого закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта в Донбассе и отдаляет перспективы достижения его окончательного урегулирования. "Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, киевские власти вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, во многом ставшие отправной точной развития конфликта, а затем и гражданской войны на юго-востоке Украины… Налицо откровенное нежелание Киева выполнять собственные обязательства по минскому "Комплексу мер" от 12 февраля 2015 года, которым в пункте 11 предусматривается, что в рамках своего особого статуса отдельные районы Донецкой и Луганской областей будут иметь право на языковое самоопределение", — пояснил он.

Флаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Россия призвала ОБСЕ дать оценку новому украинскому закону об образовании
В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Украины в ЕС, а сам документ назвал "позорным". В Москве также считают, что закон противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева.

Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.

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