Лукашевич: закон "Об образовании" ущемит интересы русскоязычных в Украине

ВЕНА, 28 сен — РИА Новости. Новый украинский закон об образовании, ограничивающий использование языков национальных меньшинств в стране, нацелен на ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей страны, установление во многонациональном государстве моноэтнического языкового режима, уверен постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич добавил, что также принятие этого закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта в Донбассе и отдаляет перспективы достижения его окончательного урегулирования. "Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, киевские власти вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, во многом ставшие отправной точной развития конфликта, а затем и гражданской войны на юго-востоке Украины… Налицо откровенное нежелание Киева выполнять собственные обязательства по минскому "Комплексу мер" от 12 февраля 2015 года, которым в пункте 11 предусматривается, что в рамках своего особого статуса отдельные районы Донецкой и Луганской областей будут иметь право на языковое самоопределение", — пояснил он.
В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Украины в ЕС, а сам документ назвал "позорным". В Москве также считают, что закон противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева.
Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.