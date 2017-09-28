Переживший покушение под Вашингтоном конгрессмен Скализ вернулся к работе

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Стив Скализ вернулся к работе в палате представителей после ранения, полученного при покушении в июне.

Скализ был ранен в результате инцидента со стрельбой 14 июня в городе Александрия (штат Виргиния). Тогда мужчина открыл огонь из винтовки по группе конгрессменов и их помощников во время их тренировки перед традиционным бейсбольным матчем. Ранения получили четыре человека, в том числе Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

"Я вернулся!" — написал конгрессмен в Twitter.

Политику были проведены несколько сложных операций, он провел в больнице около шести недель, значительное количество времени в реанимации в критическом состоянии.

Скализ является третьим в иерархии республиканцев в палате представителей, занимая пост координатора фракции большинства.