Большинство американцев не одобряют политику США в отношении России и КНДР

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Большинство американцев не одобряют то, как президент США Дональд Трамп занимается вопросами, связанными с Россией и КНДР, менее 40% респондентов согласны с его политикой в этом отношении, об этом свидетельствуют данные опроса телеканала Fox News.
Также в опросе отмечается, что больше половины американцев не одобряют курс президента по вопросам иммиграции и здравоохранения.
Согласно опросу, 37% опрошенных склонны полагать, что администрация Трампа сделала страну менее безопасной в плане терроризма, наоборот считают менее 30%.
В прошлом месяце сообщалось, что большинство американцев не одобряют деятельность президента Дональда Трампа в связи с расследованием якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, только 31% относятся к его деятельности положительно, об этом свидетельствовали данные опроса компании SSRS, проведенного по заказу телеканала CNN.