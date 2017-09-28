Большинство американцев не одобряют политику США в отношении России и КНДР

Люди на лестнице Мемориала Линкольна в Вашингтоне. Архивное фото

Люди на лестнице Мемориала Линкольна в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Большинство американцев не одобряют то, как президент США Дональд Трамп занимается вопросами, связанными с Россией и КНДР, менее 40% респондентов согласны с его политикой в этом отношении, об этом свидетельствуют данные опроса телеканала Fox News.

По данным опроса, 54% американцев не согласны с политикой Трампа в отношении России и 55% опрошенных — с политикой по КНДР. К избранному политическому курсу в отношении Ирана склонны относиться критически 45% респондентов. Больше половины населения считает, что дипломатия и санкции — лучший способ остановить КНДР от продолжения разработок, касающихся ядерного оружия и ракет.

Также в опросе отмечается, что больше половины американцев не одобряют курс президента по вопросам иммиграции и здравоохранения.

Согласно опросу, 37% опрошенных склонны полагать, что администрация Трампа сделала страну менее безопасной в плане терроризма, наоборот считают менее 30%.

Телефонный опрос был проведен при участии более тысячи зарегистрированных избирателей с 24 по 26 сентября. Погрешность результатов составляет три процентных пункта.

В прошлом месяце сообщалось, что большинство американцев не одобряют деятельность президента Дональда Трампа в связи с расследованием якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, только 31% относятся к его деятельности положительно, об этом свидетельствовали данные опроса компании SSRS, проведенного по заказу телеканала CNN.