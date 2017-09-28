США открыты для поиска новых способов давления на КНДР, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США ведут расширенные дискуссии с Китаем и РФ по КНДР и открыты для новых форматов по оказанию давления на Пхеньян, заявила в четверг на слушаниях в сенате и.о. помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

"Мы многое делаем в рамках Совета Безопасности ООН и серьезно работаем с различными международными партнерами. Мы также очень тесно контактируем и проводим расширенные дискуссии с Россией и Китаем", — сказала Торнтон.

Она выразила уверенность в том, что США "делают все возможное для сотрудничества с этими игроками в регионе".

Вместе с тем Торнтон подчеркнула, что Вашингтон "открыт для любых возможностей по оказанию давления на КНДР".

Совет Безопасности ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающих международные санкции против Пхеньяна в ответ на новые ядерные и ракетные испытания.