Путин и Эрдоган обсудят "Турецкий поток" и АЭС "Аккую"

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на предстоящей встрече ход реализации проектов газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", говорится в материалах к встрече двух лидеров.

"В Анкаре президенты обсудят ход реализации проектов газопровода по дну Черного моря "Турецкий поток" и строительство с российским участием первой турецкой АЭС "Аккую". По обоим проектам за последнее время достигнут существенный прогресс", — говорится в материалах.