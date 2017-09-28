Переговоры между представителями МИД России и КНДР пройдут 29 сентября

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 28 сентября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 28 сентября 2017

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Встреча посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова с директором департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи состоится 29 сентября в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать девятого сентября в Москве посол по особым поручениям министерства иностранных дел России господин Бурмистров проведет консультации с директором департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи. В ходе консультаций состоится обмен мнениями относительно складывающейся ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — сказала она на брифинге в четверг.

По ее словам, встреча не является "ни тайной, ни секретной".

Ранее посольство КНДР в РФ сообщило, что Цой Сон Хи прибыла в российскую столицу во вторник.