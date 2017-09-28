Женщина, передавшая СМИ доклад о "русских хакерах", прятала его в колготках

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сотрудница компании, передавшая СМИ секретный доклад о "русских хакерах", 25-летняя Риэлити Виннер заявила, что пронесла его из офиса в колготках, сообщает газета Politico со ссылкой на транскрипт допроса Виннер.
По данным газеты, некоторое время Виннер утверждала, что распечатала доклад и хранила в рабочем столе в течение нескольких дней, после чего сожгла. Затем она призналась, что сохранила доклад и спрятала перед отправкой.
"Сложила пополам в колготки", — ответила Виннер на вопрос сотрудника ФБР о том, как ей удалось вынести доклад из офиса.
Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.