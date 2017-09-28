Женщина, передавшая СМИ доклад о "русских хакерах", прятала его в колготках

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сотрудница компании, передавшая СМИ секретный доклад о "русских хакерах", 25-летняя Риэлити Виннер заявила, что пронесла его из офиса в колготках, сообщает газета Politico со ссылкой на транскрипт допроса Виннер.

В июне стало известно об аресте Виннер. Она работала в компании Pluribus International Corporation с февраля этого года и тогда же получила допуск к информации с грифом "совершенно секретно". По данным следствия, Виннер в мае отправила доклад по электронной почте новостному изданию. Название издания не уточняется, но, по информации источника телеканала NBC , речь идет о портале Intercept.

По данным газеты, некоторое время Виннер утверждала, что распечатала доклад и хранила в рабочем столе в течение нескольких дней, после чего сожгла. Затем она призналась, что сохранила доклад и спрятала перед отправкой.

"Сложила пополам в колготки", — ответила Виннер на вопрос сотрудника ФБР о том, как ей удалось вынести доклад из офиса.

Ранее портал Intercept со ссылкой на засекреченный доклад Агентства национальной безопасности США (АНБ) сообщил о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США. Портал Intercept ссылается на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивается, что результаты этих "атак", а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.