В Греции депутата осудили за призывы к насилию

АФИНЫ, 28 сен — РИА Новости. Депутат парламента Греции от ультраправой партии "Золотая заря" Илиас Касидиарис в четверг осужден на шесть месяцев тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на три года за речь с призывами к насилию, сообщает издание "Прото тема".

Касидиарис в 2015 году выступил с речью в городке Аспропиргос недалеко от Афин. Его выступление было также опубликовано на сайте партии.

"Обвиняемый прямо призывал граждан взять правосудие в свои руки и проявить насилие в некоторых районах Афин", — сказал прокурор в суде.

Сам Касидиарис заявил суду, что он по сути призвал граждан отстаивать свои права законными средствами.

Касидиарис неоднократно был в центре скандалов. В мае этого года он устроил драку в парламенте Греции во время обсуждения в финансовом комитете законопроекта о новых мерах экономии, спикер парламента запретил всей фракции присутствовать на заседаниях комитетов. Летом 2012 года Касидиарис избил депутата от компартии Лиану Канелли в прямом эфире одного из местных телеканалов, однако избежал уголовного преследования.

В Греции уже несколько лет идет судебный процесс о признании "Золотой зари" преступной организацией в связи с убийством певца-антифашиста Павлоса Фиссоса и нападениями на политических противников и мигрантов. После убийства выяснилось, что партия подготовила штурмовые отряды, которые совершают нападения на мигрантов.

Идеология партии характеризуется как ультраправая, неонацистская, ее символика напоминает символику нацистской Германии. Тем не менее "Золотая заря" в опросах общественного мнения занимает третье место по популярности.