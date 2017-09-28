Полуобнаженная Памела Андерсон заявила, что скучает по основателю Playboy

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Знаменитая модель, актриса и зоозащитница Памела Андерсон опубликовала в Instagram эмоциональный пост, посвященный умершему накануне основателю журнала Playboy Хью Хефнеру.

"Я обрела себя благодаря тебе. Ты преподал мне самые важные уроки уважения и свободы… Ты стал главным человеком в моей жизни. Ты подарил мне мою жизнь. Я так потрясена", — написала 50-летняя модель в комментарии к черно-белому видео. При этом в ролике она предстает в нижнем белье.

Андерсон рассказала, что в последние месяцы Хефнера беспокоили боли в спине, он почти потерял слух и передвигался с большим трудом. Основатель Playboy не хотел, чтобы окружающие видели его в таком состоянии, считает актриса.

"Я буду тосковать по каждой частичке тебя. Спасибо за то, что сделал этот мир лучше, свободнее, сексуальнее. Ты был джентльменом. Элегантным, очаровательным рыцарем", — говорится в комментарии.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в четверг в Калифорнии на 92-м году жизни. Кончину медиамагната подтвердил представитель компании Playboy Enterprises.