В Токио водитель попытался уйти от полиции через толпу людей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На оживленном перекрестке Сибуя в Токио машина чуть не сбила десятки людей, скрываясь от полиции. О попавшем на видео инциденте написала Japan Today.

В ролике видно, как черный фургон сначала проносится через один пешеходный переход, затем возвращается и, ускоряясь, проезжает сразу через два на красный свет. Люди едва успевают разбежаться, один мужчина пытается ударить машину ногой и падает. Все это время фургон преследует полиция.

Инцидент произошел около десяти вечера в понедельник. По данным СМИ, погоня началась после того, как полиция остановила фургон для проверки. В итоге ее пришлось остановить, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

После этого злоумышленника объявили в розыск. В результате инцидента никто не пострадал.

Перекресток Сибуя считается одной из главных достопримечательностей Токио. Он расположен рядом с одноименной станцией метро, на которой сходятся сразу несколько транспортных маршрутов. В этой части города расположены сотни ресторанов, клубов и магазинов.