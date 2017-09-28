НАТО хочет продолжить диалог с Россией, заявил представитель альянса

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не намерена "замораживать" проведение заседаний Совета Россия-НАТО и обсуждает возможные даты с российскими коллегами, заявила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"НАТО не планирует "замораживать" Совет Россия–НАТО. Действительно, генеральный секретарь НАТО в недавних интервью заявил, что мы рассматриваем возможность созыва еще одного заседания Совета Россия–НАТО. Мы в настоящий момент изучаем возможные даты с нашими российскими коллегами", — сказала Лунгеску.

Она заявила, что "союзники по НАТО по-прежнему открыты к периодическому, сосредоточенному и значимому диалогу с Россией в рамках Совета Россия – НАТО", напомнив, что с апреля 2016 года Совет Россия – НАТО заседал пять раз, обсуждая такие вопросы, как ситуация в Украине, прозрачность военной активности, сокращение рисков инцидентов и ситуация в Афганистане.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью РИА Новости сообщил, что альянс изучает возможность проведения нового заседания Совета Россия—НАТО (СРН). По его словам, альянс рассчитывает на предстоящем заседании продолжить обсуждать вопросы прозрачности при организации военных учений.

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В свою очередь, в Twitter постпредства РФ при НАТО опубликовано заявление постпреда РФ при альянсе Александра Грушко, который отметил, что "никто ничего не замораживал". Как отметил посол, Скорее можно отметить активизацию политдиалога между Россией и НАТО.

Предыдущее заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов состоялось 13 июля. На нем, в частности, российская сторона сообщила альянсу об учениях "Запад-2017", тогда как натовцы провели брифинг о предстоящих учениях Trident Javelin, обсуждалась ситуация на Украине, в Афганистане, а также меры по снижению рисков военных инцидентов.