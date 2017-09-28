Глава "Лаборатории Касперского" отверг обвинения в кибершпионаже

С-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил, что компания технически не обладает возможностью кибершпионажа; уверен, что властям США об этом известно.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

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"Я более чем уверен, что они знают, что мы не можем этого делать. Потому что в компании работает тысячи технарей. Это не означает что какие-то программисты сидят в грязных свитерах … в подземелье и каждый пишет какой-то кусочек кода. Это коллективы, которые делают целые куски проекта. Сделать что-то незаметно у нас невозможно, потому что об этом будет знать человек 50", — сказал Касперский журналистам в кулуарах конференции "Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса.

"Прикрутить какую-то секретную "шпильку" просто технически невозможно. Мы выпускаем апдейты — на эти апдейты смотрят. То есть если мы что-то засунем туда — это будет видно. Они говорят, что вот власть может прийти и заставить сделать что-то плохое, но это самострел, это тогда приговор всему софтверному бизнесу России, это миллиарды долларов в год. Это не только мы, это все. Это сумасшествие, это технически невозможно", — подчеркнул он.

Касперский был приглашен на слушания в Конгрессе США, которые должны были состояться 27 сентября. По словам Касперского, он надеется "публично ответить на обвинения относительно компании", если сможет "в ускоренном порядке получить визу". Позднее он сообщил, что слушания, на которых он должен был дать показания, перенесены с 27 сентября на неопределенный срок.

Касперский в четверг также сообщил, что ему неизвестна новая дата слушаний. "Если они назовут дату, то да я поеду. Я уже сказал, в какие даты я не могу поехать, потому что у меня уже свои планы есть. Виза есть, причем быстро ее дали", — сказал он.

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