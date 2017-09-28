Франция не рассматривает военный сценарий решения конфликта с КНДР

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Франция не рассматривает военный сценарий в качестве способа решения конфликта на Корейском полуострове и выступает за дипломатические методы урегулирования, заявила министр обороны страны Флоранс Парли.

"Военных сценариев быть не может. КНДР — это страна, разработавшая ядерный арсенал в обход договору о нераспространении. Мы тоже являемся ядерной державой и давно располагаем ядерными средствами сдерживания. На этом этапе мы не можем представить военных решений. Нам видятся только дипломатические решения", — заявила министр.

"Американцы рассматривают то, что они хотят рассматривать. Мы не американцы", — добавила Парли на вопрос ведущего, "верит ли" она заявлениям американских властей о "рассмотрении военных вариантов".

Парли подчеркнула, что "ядерные провокации" Северной Кореи являются "проблемой, угрозой не только для азиатского региона, но и для всего мира", поскольку последние северокорейские пуски продемонстрировали способность ракет Пхеньяна достигать территории Европы.

Французский министр обороны также выступила за налаживание переговоров с Северной Кореей. "Необходимо всем вместе оказать давление на КНДР, в этом и заключается смысл наложенных ООН санкций. Нам необходимо наладить процесс, который откроет нам путь к переговорам, поскольку Северная Корея — это страна, которая, в сущности, пытается отстаивать свою безопасность в сложном диалоге со всем остальным миром. Именно переговорам необходимо отдавать предпочтение. Пока этого нет", — заключила министр.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.