Франция не рассматривает военный сценарий решения конфликта с КНДР

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Франция не рассматривает военный сценарий в качестве способа решения конфликта на Корейском полуострове и выступает за дипломатические методы урегулирования, заявила министр обороны страны Флоранс Парли.
"Американцы рассматривают то, что они хотят рассматривать. Мы не американцы", — добавила Парли на вопрос ведущего, "верит ли" она заявлениям американских властей о "рассмотрении военных вариантов".
Парли подчеркнула, что "ядерные провокации" Северной Кореи являются "проблемой, угрозой не только для азиатского региона, но и для всего мира", поскольку последние северокорейские пуски продемонстрировали способность ракет Пхеньяна достигать территории Европы.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.