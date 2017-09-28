Прокуратура Украины обжаловала решение суда по делу о трагедии в Одессе

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Прокуратура Одесской области обжаловала оправдательный приговор 19 фигурантам дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, сообщается в четверг на сайте генпрокуратуры Украины.

По делу о событиях на Греческой площади Одессы, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля. Суд 18 сентября признал сторонников "антимайдана" невиновными.

"Прокуратура Одесской области 28 сентября внесла апелляционную жалобу в суд на оправдательный приговор Ильичевского городского суда Одесской области, которым признаны невиновными 19 фигурантов массовых беспорядков 2 мая 2014 года на улице Греческой и Греческой площади в Одессе. Прокуратура обратилась в суд с требованием об отмене этого приговора и назначения нового рассмотрения в суде первой инстанции", — говорится в сообщении.

По мнению прокуратуры, судом должным образом не исследованы доказательства, предоставленные прокурором.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.