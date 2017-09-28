Прокуратура Украины обжаловала решение суда по делу о трагедии в Одессе

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Прокуратура Одесской области обжаловала оправдательный приговор 19 фигурантам дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, сообщается в четверг на сайте генпрокуратуры Украины.
"Прокуратура Одесской области 28 сентября внесла апелляционную жалобу в суд на оправдательный приговор Ильичевского городского суда Одесской области, которым признаны невиновными 19 фигурантов массовых беспорядков 2 мая 2014 года на улице Греческой и Греческой площади в Одессе. Прокуратура обратилась в суд с требованием об отмене этого приговора и назначения нового рассмотрения в суде первой инстанции", — говорится в сообщении.
По мнению прокуратуры, судом должным образом не исследованы доказательства, предоставленные прокурором.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.