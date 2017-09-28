Сенатор оценил влияние прекращения закона о статусе Донбасса на переговоры

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Прекращение действия закона Украины об особом статусе Донбасса негативно скажется на переговорном процессе в целом, а также на выполнении минских соглашений, считает вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Закон был принят 18 октября 2015 года, в текущем году в эту же дату будет прекращено его действие. При этом украинские власти не инициируют продление закона или разработку нового.

"Завершение действия украинского закона об особом статусе Донбасса может привести к остановке работы по политическому урегулированию в рамках переговорного процесса", — сказал сенатор в ходе заседания "круглого стола" в четверг.

Он напомнил, что эти законодательные меры были предусмотрены в рамках "дорожной карты" по мирному урегулированию на юго-востоке Украины, в том числе в рамках минских соглашений.

"Прекращение действия закона может заблокировать работу по вопросам безопасности и практически исчезнут рамки для выполнения основных условий по прекращению огня", — сказал Воробьев.

С ним согласен и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Остановка действия закона приведет к кризису в реализации минских соглашений из всех других переговорных процессов", — подчеркнул он.