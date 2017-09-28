Шведский посол объяснил, зачем Стокгольм увеличивает оборонный бюджет

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Швеция не ждет военной агрессии от конкретной страны и увеличивает оборонный бюджет на всякий случай, заявил РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции согласовало увеличение оборонного бюджета страны до 2,7 миллиарда крон (334 миллиона долларов) в год. Изменения коснутся периода с 2018 по 2020 год. Также было принято решение о возобновлении отмененной в 2010 году всеобщей воинской повинности с 1 января 2018 года.

По словам Эриксона, после событий на востоке Украины в 2014 году "состояние вообще в области безопасности в Европе ухудшилось, и поэтому Швеция, как и все другие европейские страны и некоторые организации, принимают меры".

"Это не потому, что ожидается конкретная агрессия… Нам надо принимать меры, чтобы мы могли защищаться, если это понадобится", — сказал посол.

"Мы, конечно, не ожидаем атаки из США или из Норвегии или Дании. Но в то же время мы не ожидаем атаки из России тоже. Но есть риск, и вообще обстоятельства ухудшились, поэтому надо принимать меры. Это не из-за конкретной угрозы, но на всякий случай", — заявил Эриксон.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.