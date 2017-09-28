МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит делать все от него зависящее для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало на встрече президента с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы. "Касаясь положения дел на Украине, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит делать все от нее зависящее для восстановления мира на украинской земле", — проинформировали в пресс-службе.

По словам Лукашенко, Белоруссия не могла "стоять в стороне, когда вспыхнул конфликт на юго-востоке Украины". "Мы делали и продолжим делать все от нас зависящее, чтобы минский процесс, минские соглашения, которым нет альтернативы, способствовали скорейшему восстановлению мира на украинской земле", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что важную роль в урегулировании конфликтов в мире могут и должны сыграть религиозные конфессии. Касаясь проходящего в Минске заседания, президент сказал, что это является "признанием политики мира и согласия, которую государство целенаправленно проводит внутри страны и на международной арене".

"Сегодня в мире наблюдается острая потребность в открытом и доверительном диалоге. Нет общности подходов в решении вызовов и проблем, которые волнуют и затрагивают всех нас", — заявил президент. По его словам, тем весомей становится статус Минска как важной переговорной площадки, на которой обсуждаются и принимаются резолюции по самым сложным региональным и мировым проблемам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.