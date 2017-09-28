Посол Швеции заявил, что страна намерена поддерживать диалог с Россией

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Швеция не хочет изолировать Россию и намерена поддерживать диалог с Москвой по ряду вопросов, несмотря на имеющиеся принципиальные разногласия двух стран, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

"Мы не хотим изолировать Россию. Наоборот, мы хотим улучшать наши контакты, хотя и на основе этих принципиальных разногласий", — заявил он в интервью РИА Новости.

"Мы остаемся соседями, есть ряд вопросов – двусторонние, региональные, глобальные — которые мы, конечно, хотим обсуждать, и, может быть, даже решить вместе с Россией. Это надо тоже уметь делать", — сказал посол.

Эриксон также не считает, что Швеция занимает самую жесткую позицию в отношении РФ среди стран Европейского союза.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Москва также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>

