В Кандагаре жертвами нападения боевиков стали не менее 12 силовиков

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. По меньшей мере 12 силовиков погибли, четыре получили ранения в результате взрыва в провинции Кандагар на юге Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на полицию.
По данным агентства, ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.
Это не первый случай, когда талибы используют захваченные армейские внедорожники Humvee. Местные СМИ в конце июля сообщали о гибели сына лидера движения "Талибан"* в одной из подобных атак на военную базу в соседней с Кандагаром провинции Гильменд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.