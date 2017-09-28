В Кандагаре жертвами нападения боевиков стали не менее 12 силовиков

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. По меньшей мере 12 силовиков погибли, четыре получили ранения в результате взрыва в провинции Кандагар на юге Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на полицию.

Представитель местной полиции Зия Дурани сообщил агентству, что нападение произошло в среду в районе, где расположено полицейское управление. Боевики использовали армейский внедорожник Humvee для совершения взрыва.

По данным агентства, ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

Это не первый случай, когда талибы используют захваченные армейские внедорожники Humvee. Местные СМИ в конце июля сообщали о гибели сына лидера движения "Талибан"* в одной из подобных атак на военную базу в соседней с Кандагаром провинции Гильменд.

*Террористическая организация, запрещенная в России.