США направляют корабль-госпиталь к Пуэрто-Рико, пострадавшего от ураганов

Последствия урагана Мария в городе Катано на острове Пуэрто-Рико. Архивное фото

Последствия урагана Мария в городе Катано на острове Пуэрто-Рико. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США направляют военный корабль-госпиталь Comfort к берегам Пуэрто-Рико, пострадавшего от ураганов "Ирма" и "Мария", сообщил в среду Пентагон.

"Северное командование ВС США разместит медицинские ресурсы и службы скорой помощи, а также запросило о подготовке корабля-госпиталя Comfort к выходу в путь в течение 72-96 часов", — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

В результате урагана "Мария", по разным оценкам, погибли более 50 жителей Пуэрто-Рико, Доминики, Гваделупы, Гаити и Американских Виргинских островов, а также Доминиканской республики.