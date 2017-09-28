Колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. МЧС России направило в Донбасс 69-ю автоколонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе ведомства.

"69-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы", — сказал собеседник агентства. Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди них детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

В пути колонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска "Донецк", вторая — "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они проследуют в Донецк и Луганск.

"За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", — рассказали в МЧС. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 70,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.