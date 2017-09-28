МИД Ирана заявил, что ответит на новый запрет на въезд в США для иранцев

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф не исключил, что Тегеран примет ответные меры на новый запрет на въезд в США, введенный американским президентом США Дональдом Трампом в конце сентября для граждан восьми стран, включая ИРИ.

"Очень жаль, что по незначительным политическим причинам президент США решил отдалиться… и оттолкнуть целую нацию, которая никому не причинило вреда", — сказал Зариф в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс

"Я полагаю, что нам нужно ответить на меры, принятые США, чтобы сохранить достоинство наших граждан", — добавил глава МИД Ирана. По его словам, решение по поводу ответных действий власти Ирана пока не приняли.

Ранее Трамп распорядился обновить запрет на въезд в США гражданам ряда стран и добавил в этот список три государства. Запрет на въезд для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены в том числе на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран убран Судан.

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения, отмечается в тексте указа.