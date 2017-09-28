Американский Конгресс в октябре проведет слушания по России с IT-компаниями

Председатель специального сенатского комитета по разведке Ричард Берр во время доклада о расследовании обстоятельств вмешательства России в выборы американского президента. Архивное фото

Председатель специального сенатского комитета по разведке Ричард Берр во время доклада о расследовании обстоятельств вмешательства России в выборы американского президента. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США проведет слушания по РФ с IT-компаниями в октябре, говорится в заявлении членов комитета в среду.

"В предстоящем месяце мы проведем открытые слушания с представителями технологических компаний для лучшего понимания того, как Россия использовала интернет-ресурсы и платформы для влияния на наши выборы", — отметили старший демократ в комитете Адам Шифф и ведущий расследование республиканец Майкл Конуэй.

В заявлении не уточняется, представители каких именно компаний будут приглашены на заседание. В СМИ появлялась информация, что речь может идти, в частности, о Google и Facebook.

Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.