Трамп согласился с республиканцами сократить налоги до 20%

ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на сокращение налогов в США до 20%, как предлагает республиканское большинство в конгрессе, хотя планировал в рамках президентской кампании снизить эту цифру до 15%.

Об этом Трамп сообщил журналистам на борту N1, текст беседы приводит пресс-служба Белого дома.

"Действительно, я хотел начать с 15%, но получилось 20%. Это просто были цифры – 15% так низко, что мы не будем получать доход (бюджета). Но я хотел 15%, но получилось 20% — 20% моя цифра. И я не буду стараться изменить эту цифру" — ответил Трамп на вопрос журналистов, будет ли он дальше стремиться понижать налоги, так как обещал 15%, а в налоговой реформе, которую он представляет в Индианаполисе, фигурирует 20%.

Республиканская партия представила во вторник план, который предлагает сокращение налогов для бизнеса. При этом налоговые вычеты поощряют покупку жилья и благотворительность.

Корпоративный налог, согласно этому плану, предлагается сократить до 20% вместо нынешних 35%. Вместо шести ступенчатой подоходной шкалы от 10 до 39,6% предлагается ввести трех ступенчатую — 12%, 25% и 35%. Конгресс при этом оставляет за собой право повысить эту шкалу для наиболее состоятельных граждан.

Комментируя реформу, Трамп заявил, что для него она "не очень хороша", но "хороша для американцев". Он так же добавил, что с нетерпением ждет работы с конгрессом по этой "исторической реформе, которая позволит вернуть рабочие места и компании в США".