Стивен Сигал усомнился, что у России есть технологии для влияния на выборы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Получивший в прошлом году российское гражданство голливудский актер Стивен Сигал назвал глупыми заявления о том, что РФ и лично президент Владимир Путин могли вмешаться в президентские выборы в США, он также усомнился в том, что у русских вообще есть технологии для этого.

"Все мы шпионим друг за другом, давайте будем честны. Тем не менее, глупо думать, что Владимир Путин вмешивался в выборы, или даже что у русских есть такие технологии", — заявил Сигал в интервью телеканалу ITV.

Актер отметил масштабную пропаганду с американской стороны, которая, по его мнению, и привела к текущему кризису в отношениях между странами и внутриполитическим противоречиям в США. Обычные американцы и россияне доброжелательно настроены по отношению друг к другу, добавил он.

Сигал заявил, что из-за внутренних противоречий президенту США Дональду Трампу сложно реализовывать свою программу.

Актер также рассказал о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Сигал заявил, что разговаривал с президентом РФ о боевых искусствах и их отношения "не носят политического характера".

Ранее американский актер Морган Фримен принял участие в съемках видеоролика, снятого так называемым "Комитетом по расследованию против России". Видео было размещено на портале YouTube. В нем актер, в частности, призывает "защитить демократию США от России".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.