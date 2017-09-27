Почти у всех жителей Пуэрто-Рико нет света после урагана "Мария"

Во время ураган Мария на острова Гваделупа во Франции. Архивное фото

Во время ураган Мария на острова Гваделупа во Франции. Архивное фото

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Около 97% жителей Пуэрто-Рико остаются без электричества после урагана "Мария", вода есть у половины, заявил губернатор ассоциированного с США государства Рикардо Росселло.

"У нас 97% без света, более 50% получили доступ к водоснабжению", — заявил губернатор в интервью телеканалу CNN.

Пуэрто-Рико находится под управлением США, но не является их частью.

По словам Росселло, он уже выходил на связь с президентом США Дональдом Трампом и обсуждал возможности получения федеральной поддержки для преодоления последствий стихийного бедствия. Многие сенаторы также выразили готовность поддержать Пуэрто-Рико, в том числе при голосовании за закон о выделении средств для помощи жителям острова.

В результате урагана "Мария", по разным оценкам, погибли более 50 жителей Пуэрто-Рико, Доминики, Гваделупы, Гаити и Американских Виргинских островов, а также Доминиканской республики.