Почти у всех жителей Пуэрто-Рико нет света после урагана "Мария"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Около 97% жителей Пуэрто-Рико остаются без электричества после урагана "Мария", вода есть у половины, заявил губернатор ассоциированного с США государства Рикардо Росселло.
"У нас 97% без света, более 50% получили доступ к водоснабжению", — заявил губернатор в интервью телеканалу CNN.
Пуэрто-Рико находится под управлением США, но не является их частью.
В результате урагана "Мария", по разным оценкам, погибли более 50 жителей Пуэрто-Рико, Доминики, Гваделупы, Гаити и Американских Виргинских островов, а также Доминиканской республики.