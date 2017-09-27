Премьер Израиля пообещал ответить на "дипломатическую войну палестинцев"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с эмиссаром президента США Джейсоном Гринблаттом поднял тему вступления палестинцев в Интерпол, заявив, что оно нарушает существующие договоренности, и предупредив о последствиях.
"Действия палестинского руководства в последние дни серьезно подрывают шансы на достижение мира… Дипломатическая война палестинцев не останется без ответа", — цитирует пресс-служба Нетаньяху его слова на встрече с Гринблаттом в Иерусалиме.
Вступив на правах государства в Интерпол, палестинцы, по словам премьер-министра, нарушили "договоренности, ранее подписанные ими с Израилем".
Он также раскритиковал палестинские власти за отказ осудить вооруженное нападение в еврейском поселении, где накануне были убиты трое израильтян, и призывы задействовать возможности Гаагского трибунала для юридического преследования граждан еврейского государства.
Гринблатт, который занимает пост представителя США по международным переговорам, формулирует в ходе регулярных визитов в регион американскую инициативу по перезапуску палестино-израильского мирного процесса и его результативному завершению.