Премьер Израиля пообещал ответить на "дипломатическую войну палестинцев"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с эмиссаром президента США Джейсоном Гринблаттом поднял тему вступления палестинцев в Интерпол, заявив, что оно нарушает существующие договоренности, и предупредив о последствиях.

Международная организация уголовной полиции проголосовала в среду за прием в свои ряды Палестины, несмотря на противодействие Израиля, где расценивают как "дипломатическую войну" стремление соседей обзавестись подобными атрибутами государственности в обход прямых мирных переговоров.

"Действия палестинского руководства в последние дни серьезно подрывают шансы на достижение мира… Дипломатическая война палестинцев не останется без ответа", — цитирует пресс-служба Нетаньяху его слова на встрече с Гринблаттом в Иерусалиме.

Вступив на правах государства в Интерпол, палестинцы, по словам премьер-министра, нарушили "договоренности, ранее подписанные ими с Израилем".

Он также раскритиковал палестинские власти за отказ осудить вооруженное нападение в еврейском поселении, где накануне были убиты трое израильтян, и призывы задействовать возможности Гаагского трибунала для юридического преследования граждан еврейского государства.

Гринблатт, который занимает пост представителя США по международным переговорам, формулирует в ходе регулярных визитов в регион американскую инициативу по перезапуску палестино-израильского мирного процесса и его результативному завершению.