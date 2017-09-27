В ОБСЕ заявили о нарушении перемирия в районе Петровского в Донбассе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине заявила о нарушении режима прекращения огня в районе Петровского в Донбассе.
На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.
"Миссия продолжила мониторинг зон отвода войск и зафиксировала нарушение режима прекращения огня у зоны под Петровском", — говорится в пресс-релизе миссии за период с вечера 25 по вечер 26 сентября.
Наблюдатели также сообщили о повреждении крыши и окон отеля в Докучаевске, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР. Предположительно, здание было обстреляно боевой машиной пехоты. Неразорвавшиеся снаряды уже вынесли из здания ополченцы ДНР и представители РФ в Совместном центре контроля и координации.