БРЮССЕЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия и Евросоюз на первом за четыре года семинаре институтов гражданского общества в среду наметили сотрудничество по концептуальным проектам, намерены решать проблемы с экономическим неравенством и повышать уровень жизни в российском селе, сообщил российским журналистам секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.

Фадеев возглавил российскую делегацию, приехавшую в Брюссель на седьмой по счету, но первый за четыре года семинар между Общественной палатой (ОП) РФ и Европейским социально-экономическим комитетом (ЕСЭК).

"Сам факт такого семинара важен. Наша позиция состоит в том, что независимо от того, что происходит в большой политике, мы должны поддерживать связи. Более того, связи на уровне гражданских институтов надежнее, чем политические связи, потому что это связи между людьми", — сказал Фадеев.

По его словам, несмотря на согласование в 2008 году рамок сотрудничества, на открытии семинара "старые проекты никто не вспоминал, вспомнить нечего, поэтому приходится начинать почти с нуля". Теперь же российские и европейские институты гражданского общества намерены "наладить концептуальное сотрудничество".

"Мы подробно обсуждали тему неравенства, по доходу, в первую очередь. Это общая тенденция для всего мира", — сказал Фадеев. Он отметил, что исследователи указывают на большие риски неравенства, тогда как в России эта проблема достаточно тяжелая.

"Одна из идей — провести совместную большую научно-практическую конференцию, пригласить туда европейских экономистов, российских специалистов, бизнес, чтобы понять, насколько они готовы, например, на повышение налогов, если это нужно", — сообщил секретарь ОП.

Вторая тема, по его словам, касается развития сельского сектора. Фадеев подчеркнул, что сейчас намечаются успехи в аграрном секторе, огромные сборы урожая, тогда как на селе жизнь мало где улучшается.

"Акцент должен быть сделан не только на хозяйственных, экономических успехах, не только на прибыли, но на качестве жизни людей на селе. В Европе есть практики налаживания этой нормальной жизни. Например, сельский туризм", — сказал собеседник журналистов.

Соответственно, планируется совместно обсудить, как поднимать уровень жизни в сельской местности, "какие законодательные акты принимать, как стимулировать людей, как помогать, как искать этих людей, которые будут это делать".

Он сообщил, что по итогам семинара ОП РФ и ЕЭСК ожидается совместное заявление, а следующий диалог намечен уже на конец этого — начало следующего года, когда в Москве ждут председателя ЕЭСК Георгиоса Дассиса.

"Естественно, мы пригласили председателя ЕЭСК Георгиоса Дассиса в Москву, он выразил однозначное желание продолжать сотрудничество. Мы будем готовить его визит, дадим свои предложения по программе. Я думаю, это произойдет в конце этого года или в начале следующего", — сказал Фадеев.