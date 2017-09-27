БРЮССЕЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия и Евросоюз на первом за четыре года семинаре институтов гражданского общества в среду наметили сотрудничество по концептуальным проектам, намерены решать проблемы с экономическим неравенством и повышать уровень жизни в российском селе, сообщил российским журналистам секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.
"Сам факт такого семинара важен. Наша позиция состоит в том, что независимо от того, что происходит в большой политике, мы должны поддерживать связи. Более того, связи на уровне гражданских институтов надежнее, чем политические связи, потому что это связи между людьми", — сказал Фадеев.
По его словам, несмотря на согласование в 2008 году рамок сотрудничества, на открытии семинара "старые проекты никто не вспоминал, вспомнить нечего, поэтому приходится начинать почти с нуля". Теперь же российские и европейские институты гражданского общества намерены "наладить концептуальное сотрудничество".
"Мы подробно обсуждали тему неравенства, по доходу, в первую очередь. Это общая тенденция для всего мира", — сказал Фадеев. Он отметил, что исследователи указывают на большие риски неравенства, тогда как в России эта проблема достаточно тяжелая.
"Одна из идей — провести совместную большую научно-практическую конференцию, пригласить туда европейских экономистов, российских специалистов, бизнес, чтобы понять, насколько они готовы, например, на повышение налогов, если это нужно", — сообщил секретарь ОП.
"Акцент должен быть сделан не только на хозяйственных, экономических успехах, не только на прибыли, но на качестве жизни людей на селе. В Европе есть практики налаживания этой нормальной жизни. Например, сельский туризм", — сказал собеседник журналистов.
Соответственно, планируется совместно обсудить, как поднимать уровень жизни в сельской местности, "какие законодательные акты принимать, как стимулировать людей, как помогать, как искать этих людей, которые будут это делать".
"Естественно, мы пригласили председателя ЕЭСК Георгиоса Дассиса в Москву, он выразил однозначное желание продолжать сотрудничество. Мы будем готовить его визит, дадим свои предложения по программе. Я думаю, это произойдет в конце этого года или в начале следующего", — сказал Фадеев.